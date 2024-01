Ex empleados del VEA reclaman el pago de "indemnización" y denuncian "violencia laboral"

Durante la mañana de este jueves, empleados de la empresa Cenconsud (Vea) se apostaron en las puertas del supermercado ubicado en peatonal Florida. Se trata de 10 empleados que prestaba servicio en la sucursal de zona Sur.

InformateSalta llegó hasta el lugar y dialogó con algunos de ellos que explicaron la situación. Andrea contó que fueron despedidos hace 6 meses por Cencosud. "Después de 11 años, ellos arbitrariamente me despidieron y dicen no es justificable lo que estoy reclamando, me despidieron sin indemnización, como si fuese una renuncia".

La empresa, en el caso de Andrea como el de otros empleados, según manifiestan, venía haciendo persecución y acoso laboral, por lo que varios de ellos estaban con carpeta psiquiátrica.

"Nos quitan la indemnización, arbitrariamente, inventándonos una causa porque nosotros veníamos con una carpeta laboral por estrés psicológico y psiquiátrico, a causa de una persecución laboral de la empresa y del gerente".

Detallaron que son 10 empleados de los cuales 5 de los casos obedecen a las carpetas laborales por estrés y otros 5 tienen causas inventadas como robos, que siguen en juicio.

Los empleados explicaron que hoy siguen tratando de encontrar una solución por vías legales a través de una Fundación Eva, de Buenos Aires y a su vez realizan protestas pacíficas, aseguran que empleados están en esta situación y tienen miedo de hablar.

"Invitamos a los compañeros que están en la misma situación, que son varios, que siguen con carpeta por estrés laboral y por miedo al despido no hablan, que se hagan eco de lo que esta pasando. Es una situación que viene pasando hace años en esta empresa pero no se visibiliza".