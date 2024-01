Alquileres ¿en dólares? Salteños se niegan rotundamente

Dentro de lo que es el DNU aplicado por el presidente Javier Milei, que entró el vigencia el 29 de diciembre se presenta un tema sumamente delicado y son los "alquileres".

A partir de este DNU los locadores podrán decidir con que moneda cobrarlo, periodos y otras condiciones, una situación que puso en alerta a la gente que alquila, ya que viene siendo un grupo sumamente golpeado, incluso tiempo atrás.

Salteños fueron encuestados en el centro y en su mayoría dieron su negativa a la posibilidad de pagar alquileres en "dólar". "No estamos de acuerdo, no ganamos en dólares" dijo una mujer adulta mayor que alquila y aseguró que cobran en pesos.

En tanto un matrimonio dijo "No hay conveniencia, no alquilamos pero no hay conveniencia".

Una joven que visita nuestra provincia desde La Plata opinó: "No es la realidad de la mayoría del país, es una moneda inaccesible para la gran mayoría de nosotros, genera una desigualdad que no está buena" aseguró por Telefe Salta que tiene un contrato desfasado y ya debe pensar en $200.000 para arriba.