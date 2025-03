Comercios buscan dar batalla a la crisis con capacitaciones y otras estrategias

La situación económica de los comercios en Salta y en el país no vienen siendo la mejor, ya desde 2023 la situación se volvió compleja y desde el sector de Comercio de Salta advierten que las cosas no han cambiado.

Necesitamos sueldos adecuados, porque si no tienen plata no compran

Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta resaltó la difícil situación económica que atraviesan los comercios en 2024. "El comercio fue el más perjudicado este año, especialmente con respecto a la baja venta. Las primeras marcas no se venden", afirmó.

Además agregó que "no hay plata en la calle", lo que afecta directamente el poder adquisitivo de los salteños. En este sentido, sostuvo que "necesitamos que haya sueldos adecuados, porque si no tienen plata, no compran".

También advirtió que existe una alta tasa de empleo informal en el sector causada por la incapacidad del comerciante por tener empleados registrados "Hace 11 años que no se toman empleados en blanco, y hay un número importante de empleo informal. Los comercios no están en condiciones de tener empleados en blanco".

Sin embargo, el referente también destacó los esfuerzos que se están realizando desde el sector privado y el gobierno provincial para mejorar la situación. "Estamos trabajando con el gobierno y firmamos un convenio para capacitar gratis a las personas para su primer empleo", explicó.

En este marco es que se firmó otro acuerdo con la Secretaría de Trabajo para realizar encuestas a los comercios y conocer qué tipo de empleados necesitan.

También, a través de un proyecto conjunto con la Cámara de Comercio y la UPTAecO, se llevará a cabo una capacitación, y se establecerá una bolsa de trabajo para que los comerciantes puedan acceder a empleados calificados. "Los comerciantes podrán pedir estos empleados, y en conjunto con el Ministerio de Producción, estamos trabajando en una ley para ayudar a los comerciantes", concluyó Herrera según publicó QPS.