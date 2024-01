Los Tekis enfurecidos con el festival de Jesús María: “No vamos a volver el próximo año”

La 58va. Edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María cerró su cuarta noche con un espectáculo de rock y folklore, con La Berizo y los Tekis.

Horas previas al show, ya se percibía un clima tenso entre los músicos y la comisión organizadora del festival. El motivo se debió a que el conjunto jujeño, en esta ocasión, estaba programado para subir al escenario pasadas las 3 de la mañana, horario en que se termina la transmisión en vivo por la Televisión Pública y esto fastidió a Los Tekis que están acostumbrados a presentarse en un horario en el cual sus seguidores puedan disfrutar del show también a la distancia a través de la transmisión televisiva.

“Hace 15 años que el artista principal de los lunes, la noche nuestra, somos Los Tekis, y hoy nos sorprendió que nos hayan puesto después de las 3 de la mañana. Lo lamentamos mucho por la gente, la comisión del festival no lo supo ver. Nosotros venimos con la mayor energía y alegría del carnaval, pero no nos vamos muy contentos con la comisión, eso sí lo tengo que decir: Estamos muy enojados con ellos, no sé si volveremos el año que viene”, destacó como primicia Juanjo Pestoni al momento de ser consultado por Cadena 3 de Córdoba.

Este año, Los Tekis se encuentran presentando un espectáculo totalmente renovado y centrado en la presentación del nuevo material discográfico “Todos nos vamos a morir igual”, lanzado en noviembre de 2023. El disco contiene 10 canciones compartidas con grandes artistas de diferentes géneros. Es un despertador a la vida, con raíces profundas en la alegría y el carnaval, según indicaron sus propios protagonistas al momento de presentarlo.

“Es una falta de respeto al grupo por los 15 años que venimos haciendo, metimos un camión de bomberos, trajimos mil cosas, le pusimos el hombro a los lunes cuando lo dejó Horacio Guaraní y no venía nadie, nosotros la remamos cuando había 1000 personas. Igualmente, le tenemos un amor a nuestra carrera y un respeto a la gente, venimos con las mejores energías y las ganas”, repudió el músico que hizo de vocero del grupo.

Juanjo aseguró que, en horas de la tarde, habían manifestado el enojo a los organizadores, pero no hubo vuelta atrás ante la decisión tomada. “Se lo dijimos de frente a la comisión que estábamos molestos con ellos y que la próxima vez nos avisen y nosotros decidimos si queremos venir o no en estas condiciones”.

Cabe destacar que la Televisión Pública realiza la transmisión en vivo del Festival de Doma y el Folklore de Jesús María, y otros festival, en el marco del programa “Festival País”, que conduce Maia Sasovsky, de 22 a 3 de la madrugada, con una previa que arranca a las 21 horas. Y, lo que el público desconoce, es la puja que hay entre representantes y los responsables de la transmisión por ver quién mete más artistas en ese horario que una vidriera nacional para los músicos.

En algunos casos se llegó a sospechar de ciertos negociados con los responsables de la grilla. No hace muchos años, El Chaqueño Palavecino protagonizó una discusión que se volvió escándalo cuando lo sacaron de la grilla televisiva en el festival de San Carlos. Palavecino también fue demorado hasta las 3 de la madrugada, cuando figuraba que cantaría a las 22 horas. Nadie sabe quién maneja esos hilos, que también significan un negocios entre bambalinas.

Esta vez, al ser entrevistado por Sasovsky, Juanjo Pestoni ya había manifestado su enojo a raíz del horario determinado en la grilla.