¿Cero culpa? Los rugbiers del caso Báez Sosa, entre charlas, juegos de mesa y horas de TV

Caso del que la sociedad salteña y argentina estuvo atenta fue el juicio celebrado el año pasado contra los ocho rugbiers, condenados por el asesinato de Fernández Báez Sosa, crimen del cual ya pasaron 4 años.

Mientras cumplen condena, se conoció cómo pasan sus días los asesinos del joven que murió tras ser atacado a la salida de un boliche en Villa Gesell. Vale mencionar que los condenados son Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Matías Benicelli.

Los rugbiers permanecen detenidos en la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero en un pabellón separado del resto de los presos y siguen durmiendo de a dos por celda. En su vida cotidiana, al menos dos veces por semana tienen asignados un sector de la cárcel donde realizan tareas de mantenimiento y refacción. A esto se le suma que tienen cuatro horas de recreación en el patio.

También tienen permitido reunirse en las horas libres para mirar televisión o compartir charlas entre ellos, según confirmaron fuentes policiales y judiciales. A esto, pueden acceder a una biblioteca dos veces por semana, disfrutar de juegos de mesa y reciben la visita de los familiares los días jueves.

Cabe sumar que, en medio de doloroso aniversario, la madre de Fernando Báez Sosa, declaró que a pesar del paso del tiempo, aún no tuvo un pedido de disculpas de ningún tipo por parte de los padres de los ocho jóvenes encarcelados. “Ninguno de estos padres, que son 20, porque ocho están presos, en ningún momento me pidieron disculpas. Nunca me llamaron. Nunca”, reveló Graciela Sosa.