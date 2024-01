“Más de 20 centímetros de agua”, la dramática situación de vecinos del B° Los Lapachos

El fuerte temporal que azotó ayer a Salta dejó serias consecuencias y vecinos inundados. Uno de los barrios afectados fue Los Lapachos, ubicado en la zona sur de la ciudad y colindante con el río Ancho.

La peor parte se la llevaron quienes viven en una zona conocida como las 36 viviendas, última etapa del barrio, casi en el límite de la ruta 21 (camino a San Agustín), donde el agua del río ingresó a las viviendas.

“Pido si puede mandar alguna pala o tractor para sacar los escombros. El año pasado, más o menos para esta época, nos habíamos inundado. Nunca llegó nadie acá. Anoche me entró el agua a mi casa, más de 20 centímetros. La estamos pasando muy mal”, dijo Victoriano, uno de los damnificados a Somos Salta.

El hombre detalló que no cuenta ni siquiera con un alero y la está pasando realmente mal, incluso con un problema de salud. “Por favor, que me saquen la ripiosa de la calle porque me voy a volver a inundar”, suplicó.