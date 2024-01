Lo que dejó el temporal: Familias evacuadas, árboles caídos y ríos desbordados

En la noche de ayer, alrededor de las 20 hs, salteños comenzaron a comunicarse a través del 105 municipal por las tormentas que se avecinaban en la ciudad.

El temporal que se desató posteriormente afectó a varios vecinos, que luego de las 23 hs se comunicaron con la línea municipal informando incidentes, lugares que se encontraban anegados, calles, arboles caídos y personas que tenían inundadas sus viviendas.

Esto fue comunicado por Ernesto Flores, Subsecretario de Protección Ciudadana, quien dio cuenta de los lugares más perjudicados por la tormenta en FM Profesional.

Zona norte. Lograron asistir a través del trabajo en conjunto con entidades de la zona como CIC, bomberos voluntarios lograron informarse sobre los inconvenientes y actuar rápidamente en el lugar, el secretario Esteban Carral con personal de la Secretaría también accionó en el lugar. Las familias que debieron ser evacuadas y derivadas a dos centros abiertos en la zona.

Zona sudeste. El barrio San Benito se vio afectado por cercenamientos de desagües por la basura. En muchos casos el agua acumulada llegaba a la altura de las rodillas.

El rio Arenales se vio desbordado al tener un crecimiento muy rápido, si bien se acumuló rápidamente no causó mayores estragos al tener espacio para crecer ya que no contaba con agua anterior. La zona de Ceferino, Costanera, ribereñas al rio fueron algunas de las perjudicadas. Si bien se asistió a varios salteños, pudieron ser autoevacuados por vecinos y familiares, por lo que no fueron trasladados.

Vecinos de barrio Los Lapachos, vivieron momentos de tensión al juntarse gran cantidad de agua en las rejas de protección vehicular en la zona ribereña al rio Ancho, lo cual fue a causa de las ramas y basura que obstruían esta contención.

En zona de rotonda de Limache por la acumulación de agua, tuvieron que cortar el tránsito a la madrugada para evitar accidentes vehiculares. Lo mismo sucedió en parte del Portezuelo.

Si bien se produjo la caída de árboles, todavía se continua con los trabajos para removerlos, ya que se priorizó la asistencia a los salteños, detalló el funcionario. En CIC de Santa Cecilia y Solidaridad continúan con la asistencia al vecino, al igual que en San Juan de Dios donde las evacuaciones se desarrollan actualmente.

Señaló también que tuvieron que rearmar al Comité de Emergencia Municipal, incorporando más secretarias, encabezado por el Intendente Emiliano Durand quien se dirigirá a recorrer zonas afectadas por el temporal.

Puntos de evacuación activos

Zona norte

Centro Vecinal B° 1 de Mayo: 5 familias asistidas.

B°17 de Octubre . casa de referente zonal: 3 familias asistidas.

Zona Sudeste

CIC B° Santa Cecilia: 15 personas asistidas.

CIC B° Solidaridad: 14 personas asistidas.

Ampliación 20 de junio. Comedor la Gran Familia: 8 personas asistidas.

Ceferino y Floresta: familias autoevacuadas.

Total de evacuados en 6 centros: se registraron 80 personas hasta las 4.