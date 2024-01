Ley ómnibus: Sáenz pidió previsibilidad y que legisladores nacionales defiendan los intereses de los salteños

En el marco de una entrevista radial en Neura, el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue consultado por el tratamiento de la Ley Bases.

El mandatario provincial mostró su descontento por las declaraciones en contra de los gobernadores que no acompañan las modificaciones: “salen y dicen: los gobernadores que no acompañan vamos a ver las transferencias que tienen”, remarcando que no son los modos, sobre todo con los gobernadores que tienen voluntad de acompañar y ayudar.

También se refirió a los dichos: “no vamos mandarles a los gobernadores”, sosteniendo que no son a los elegidos por el voto popular en las provincias, sino los mismos ciudadanos a los que se refieren y quienes necesitan de las infraestructuras para que crezca el Norte.

Sobre la ley Bases, explicó que el diálogo es necesario para el consenso, pidiendo a su vez que los legisladores salteños defiendan los intereses de sus representados.

“Veo que el Estado está parado con esta ley, tiene que salir o no, calculo que sí va a salir y que tiene que salir, hay que darle las herramientas necesarias, pero también tenemos que tener nosotros previsibilidad” manifestó, a su vez comentó sobre las paritarias provinciales, para las cuales las provincias necesitan saber con qué cuentan y que tienen.