La falta de cobertura de una obra social pone en riesgo la vida de un niño con parálisis cerebral

El tiempo corre en detrimento de la salud de Hizan, un niño de tan solo 5 años que padece de parálisis cerebral, epilepsia, que se alimenta solo por sonda y que desde hace dos meses sobrevive sin medicación.

Según consignó El Tribuno, Balbina, madre del pequeño, relató el mal momento que atraviesa debido al incumplimiento de la obra social Incluir Salud.

"Nos quedamos sin la fórmula que toma Hizan y desde hace dos meses que no nos dan ni una lata. Además, hace un mes también dejaron de darnos los medicamentos para sus convulsiones y solo nos dicen que no hay stock o que Nación no les giró el dinero para comprar", manifestó la madre del niño.

La lata de Ketocal 4.1 para la dieta cetogénica que le recetaron a Hizan ronda hoy los $260.000 en farmacias y por mes necesita 12 latas para llevar una buena alimentación, sumado a los tres medicamentos anticonvulsivantes. Aparte también requiere de pañales y material descartable que tampoco están recibiendo por parte de Incluir Salud.

A la hora de reclamar para que cumplan con Hizan, Balbina asegura que en la obra social solo le dan vueltas y no le dan una respuesta certera. "Nos mandan al hospital a consultar y del hospital de nuevo a la obra social. Es desesperante porque no puedo pagar por la fórmula y tampoco puedo cambiarle por otra o darle de comer por la boca, indicó.

Balbina manifestó que desde un principio el doctor les pidió que sean 12 latas por mes, pero que desde la obra social siempre les dieron menos. "Al principio nos daban 8 pero luego subió a 10 cuando impuse un recurso de amparo. Sin embargo, desde diciembre que no recibimos ni una lata", se lamentó.

"En diciembre dijeron que están sin stock, que Nación no manda la plata para comprar. Incluso pedí para que se la compren por afuera y me responden que está faltante en toda Salta. Para colmo las farmacias no reciben esta obra social porque ellos no pagaron y también aducen falta de stock", señaló.

Actualmente sin la fórmula ni los medicamentos, la familia de Hizan hace lo que puede con los fondos que tiene, pero su situación empeora con el pasar de los días.

"Le estoy comprando una leche común y la mezclo con un suplemento secalbum. A la medicación la compramos, pero no nos alcanza con su pensión y ya ni pañales podemos comprar", manifestó la madre de Hizan.

Y agregó: "Necesitamos una respuesta de Incluir Salud y Nación. No puede ser que mi hijo esté abandonado. Él ahora está con riesgo de bajo peso, no sabemos cuándo van a llegar las cosas. Esto sería abandono de persona".

Donaciones

Todas aquellas personas que quieran colaborar con la situación de Hizan, se pueden comunicar al 3884635153 o donar dinero para comprar la fórmula y medicamentos al CBU 2850103740094879137008 o al alias hizan.042318 a nombre de Calizaya Balbina Fany.