Subas en colegios privados: "Las cuotas con aumentos serían en abril"

En las últimas horas, el Gobierno Nacional derogó una norma que regía desde 2019 por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, que en función de un análisis permitía o no los aumentos. Así, se entendió que se habilitaba a las entidades a fijar el precio de sus aranceles mensuales sin límites.

¿Es así? Al respecto del tema el titular del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC) dialogó con FM Profesional donde señaló que el cambio no viene a ser tal, sino que ahora simplemente se ahorran un trámite burocrático.

“Esta normativa solicitaba a los colegios informar el valor de las cuotas todos los años, era un trámite burocrático donde los colegios informaban; lo único que se derogó fue ese informe, los colegios ya no deberán informar nada ya que no regularían nada, aunque en realidad ya no regulaban”, comentó Suaina.

Con esto, el titular de COPRODEC aseveró que en la órbita local no ha cambiado nada. “Nadie nos informó nada en relación a algún cambio en la normativa, lo único a decir es que ya no mandamos ese informe, todo lo que conocemos sigue vigente, no hay ningún tipo de cambio”, sinceró el panorama.

Con todo esto y con los papás ya haciendo cuentas para saber cuánto deberán pagar de cuota, Suaina recordó que el último aumento comunicado fue por noviembre y diciembre, y que ahora esperan la normativa para aplicarla, por tanto no hay un número cerrado. “Esperaremos con prudencia a fines de febrero para ver lo firmado, ver que los padres tengan ajustes acordes en sus salarios para pagar las cuotas”, concluyó.

“Las cuotas con aumentos serían en abril”