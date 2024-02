Pide ayuda para volver al sur con su hija, la menor habría sido abusada en Tartagal

Una madre está apelando a la solidaridad de los salteños para poder viajar rumbo al sur del país, acompañada de su hija, esperando que allí pueda retomar su vida, luego que habría sido víctima de abuso por parte de su padre, a quien habrían detenido.

Soledad es esta madre quien en diálogo con el medio Mosconi TV Color comentó los detalles de este pedido para poder conseguir el dinero, que le facilite costear los pasajes para viajar hasta Río Negro, estando a contrarreloj con el tiempo y sin recursos para su subsistencia en Tartagal, donde se encuentra.

“Yo quiero volver, ver si la gente me puede ayudar con los pasajes que salen $160.000 cada uno hasta Choele-Choel, solo pido poder viajar con mi hija para que la vea el gabinete de salud mental, para que la nena salga adelante”, indicó la mujer.

Según narró, su hija de 9 años viajó en diciembre del año pasado a ver a su padre, de quien dijo tendría cerca de 70 años, pero mientras permanecía en esa ciudad del norte provincial, habría sido víctima de abuso, permaneciendo el hombre detenido en base a lo que se informó.

Ahora necesitan retornar a Río Negro, pues no tienen modo de sustento, su trabajo y sus cosas están en el sur del país y la pieza donde se alojan tiene que devolverla en unos días. “Yo me tengo que ir, por eso pido la colaboración de la gente, aquí no tengo forma de salir adelante, quiero que mi hija esté con sus amiguitos, que pueda salir adelante”, manifestó.

Es por eso que está recurriendo al buen corazón de la gente para emprender el viaje a su casa y con su hija. Quienes puedan contribuir, el teléfono de contacto es 2984-966089, y el CBU: 0340297108297008526001.