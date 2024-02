"Estamos parados hace 70 días", el reclamo de Sáenz a los enviados de Milei

Luego de la visita de autoridades nacionales a la provincia, el gobernador Gustavo Sáenz resaltó el diálogo que pudo mantener tanto él como algunos de sus pares con el ministro del Interior, Guillermo Francos, como también con la vicepresidente Victoria Villarruel.

En diálogo con Radio Mitre, Sáenz hizo una síntesis de lo hablado con ellos. “Estuve con ellos, un poquito para que se terminen los teléfonos descompuestos, que por la falta de diálogo, o el diálogo con interlocutores que intervienen, hacen que las cosas no salgan como uno quiere”, aseveró.

También rescató lo positivo de “poder plantearles los problemas de las provincias, que nos digan las necesidades del gobierno nacional y ver de llegar o buscar un acuerdo, una vía de solución, el consenso no es corrupción, es democracia”, señaló el mandatario salteño agregando que “lo que planteamos claramente es que generalizar no es bueno, lo único que recibimos de Nación fueron insultos, agravios, no está bueno”.

“Si ha venido el ministro Santos y la vicepresidente, es un gesto entonces del presidente, de querer una apertura al diálogo”

Otra cuestión que indicó que los gobernadores le dijeron a Francos es que entienden que el presidente Javier Milei necesita herramientas para gobernar, “pero también les dijimos que los gobernadores estamos parados hace 70 días, no sabemos a dónde ir, también necesitamos herramientas y saber con qué contamos para llevar a cabo nuestros planes de gobierno”.