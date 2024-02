Sin el incentivo, los docentes salteños perderán cerca de $57 mil

En medio de la incertidumbre por el no envío desde Nación de los fondos del Incentivo Docente, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, sostuvo que “son recursos salariales que están dentro del recibo hace 26 años y representan cerca de 57.000 pesos por docente.

“Es muy importante que este tipo de cosas se revean, está en la ley de financiamiento educativo, está en el presupuesto nacional y está devengado en el Ministerio de Economía de la Nación”, expresó.

Dib Ashur aseguró que “se trata de fondos de todos los argentinos y particularmente de los educadores, por lo que se encuentran trabajando para lograr el depósito”. “La provincia pagó enero, esperamos que el diálogo se reactive, que tengamos un entendimiento los argentinos”.

Consultado sobre la situación económica, hizo mención al complejo mes que atravesó tanto la provincia como el país. “El impuesto a las ganancias de 4ta categoría el año pasado quedó sin vigencia, se iba a remplazar por el impuesto PAIS pero no prosperó, esperamos que se retome al ser coparticipable ya que supone 5 mil millones de pesos menos”, contó.

Acerca de la actividad económica, el ministro explicó que cayó un 28%, dejando menos ingreso de IVA e ingresos brutos.

Además, señaló que tampoco se actualizó el consenso fiscal; no llegaron fondos de transferencias no automáticas (no coparticipación) que vienen por distintas áreas: obras para viviendas, cloaca, rutas, hospitales, escuelas, fondo incentivo diciembre, comedores escolares, subsidios al transporte y la energía, entre otros. “Son cerca de 8.000 millones menos por mes”

Para finalizar, aseguró que Salta cerró equilibrado los últimos 4 años con 2.100 obras, con el sueldo por encima de la inflación, pagando deuda y presentando las cuentas generales. “Somos una provincia ordenada”.