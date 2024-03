Prisión preventiva para el imputado por estafar con billeteras virtuales truchas

La fiscal penal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo, el Juzgado de Garantías dispuso la prisión preventiva de un hombre de 39 años acusado por el supuesto delito de estafas en cinco hechos.

La investigación inició a partir de denuncias de comerciantes que afirmaron que el acusado realizó compras en sus establecimientos y luego intentó pagar con transferencias de una billetera virtual, mostrando comprobantes de pago que luego no se reflejaron en sus cuentas.

Una mujer denunció que el acusado intentó pagar una compra de doce mil quinientos pesos con una transferencia en Mercado Pago que no se concretó. En otro caso, el acusado mostró un comprobante de transferencia falsa para comprar gorras por cincuenta y un mil pesos y se llevó los productos sin pagar. Además, otra mujer denunció que el acusado le pidió mercadería por sesenta mil pesos y mostró un solo comprobante de transferencia, pero el dinero no ingresó en su cuenta. Por último, el acusado se alojó en un Apart Hotel generando un costo de hospedaje de sesenta y nueve mil pesos y, tras no recibir el pago, la propietaria del hotel se comunicó con la policía turística. Al ser confrontado, el acusado proporcionó información falsa y no presentó documentación, siendo demorado.

Cabe destacar que el investigado, no tiene residencia fija y posee antecedentes delictivos, ya que existía un pedido de detención realizado oportunamente por la Fiscalía. En su solicitud de prisión preventiva, la fiscal Cornejo mencionó el riesgo de obstrucción de la investigación, ya que aún están pendientes pericias sobre un teléfono secuestrado, así como declaraciones testimoniales de denunciantes y testigos.