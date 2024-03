Acalorado inicio de sesiones, gritos, insultos y diputados que no conocen el reglamento

En la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta se vivió de todo, gritos, acusaciones varias y algunos legisladores quedaron en evidencia cuando demostraron no conocer el reglamento del cuerpo, una imagen dantesca que marcará el curso de las sesiones siguientes.

Fue antes de terminar la etapa de homenajes que la debutante Griselda Galleguillos, de Rosario de Lerma, pidió la palabra para comentar: "Este es el turno para considerar pedidos de informe, declaraciones o resoluciones. Es por esto que me llama la atención por parte de mis pares diputados que ponen el foco en lo que sucede en Nación y nos estamos olvidando de lo que sucede en nuestra provincia".

En este sentido continuó explicando que la tarea de los legisladores es atender las necesidades de la Provincia de Salta y mientras desarrollaba una critica al discurso del gobernador el pasado viernes en la apertura de sesiones, fue interrumpida por la Vicepresidenta Primera quien en ese momento ejercía la presidencia de la Cámara, Verónica Saicha (Capital).

"Diputada disculpe, por reglamento dice que los pedidos de informe deben pasar por comisión y tener el tratamiento", aclaró la capitalina.

"Estoy haciendo un pedido de informe sobre tablas, es información pública", respondió Galleguillos y fue entonces cuando el clima comenzó a elevarse.

"Por favor diputada cumpla con el reglamento o le voy a tener que llamar la atención", repitió Saicha quien hacía lo posible para mantener el orden.

La rosarina, no se llamó al silenció y espetó: "Que usted no sepa manejar una sesión no es asunto nuestro". En ese momento, el micrófono de Galleguillos fue apagado y ante el reclamo de la diputada que comenzaba a ponerse de pie, Saicha respondió: "No le estoy quitando el uso de la palabra, le estoy pidiendo que cumpla con el reglamento con todo el respeto que usted se merece".

Al cruce salió Roque Cornejo, presidente del Bloque Ahora Patria al que pertenece Galleguillos, "simplemente para aclarar algo que nosotros creemos que debería aprobarse recién y era un pedido sobre tablas de un pedido de informe. Lo que le propongo presidente es que se le permita a la señora diputada realizar una moción y esa moción se constituya en un pedido de informe".

"Señor diputado quiero hacer una aclaración, ella no especificó que se trataba de una moción sobre tablas, y debe hacerse por asuntos entrados así que denegado", comentó la presidenta de bloque que acto seguido le dio la palabra a la diputada Socorro Villamayor.

"Indudablemente no se conoce aún el Reglamento de la Cámara así que agradezco que nos lo hayan entregado para aquellos que nunca lo leyeron de forma digital al menos. Quiero decir que, en la reunión de Labor Parlamentaria del día de la fecha, en la que estuvo presente el presidente del bloque de la diputada, se repitió como es el esquema de los pedidos de informe y se conoce cual es el momento del pedido sobre tablas"

En esta línea continuó: "Hago esta aclaración porque cuando uno va a proponer algo sobre tablas, o un informe que debe pasar por comisiones, se menciona el contenido, pero no se desarrolla el porque. Hago la aclaración para que se la transmita a los diputados, no con ánimos de faltarle el respeto porque entiendo que usted está ahí porque conoce el reglamento".

En este momento los reclamos de Galleguillos quien acusaba de censura, entre otras cosas, a Verónica Saicha ya se producían a viva voz.

"Quiero respeto en el recinto, cómo dice la Presidenta de Legislación General el reglamento, que si lo conozco, se debería haber hecho la moción sobre tablas en momento oportuno. Por favor, señora diputada la voy a llamar al orden, no la estoy censurando. Usted no puede hacer uso de la palabra sin que se le otorgue a través de la presidencia. Diputada yo la trate con respeto siempre, vamos a seguir y continuar con la sesión del día", expresó la presidenta por encima de Galleguillos quien continuaba con sus acusaciones.

Por último, fue Patricia Hucena la que se refirió al tema pidiendo la palabra para expresar: "Es la primera sesión del periodo ordinario, creo que muchos salteños están escuchando está sesión. Conocer este reglamento es nuestro deber".

"En los asuntos entrados se efectúan los pedidos de tratamiento sobre tablas, creo que vociferar sobre alguien que está guiando la sesión y decir lo que se dijo porque lo escuchamos todos y sugerir que no se esta dando la palabra porque hay algo que no se quiere tratar es una falta de respeto a toda la Cámara".

"Yo voy a pedir respeto y conocimiento, la diputada puede expresar en el orden del reglamento todo lo que considere, lo que no puede hacer es por un juzgamiento caprichoso convocar al cuerpo y dar una opinión en conjunto a sus pares diputados. Empecemos a ser coherentes porque esto yo lo llamo bochornoso", sentenció.