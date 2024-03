Conflicto en la UOCRA, tras años en el poder Aguilar renunció pero promete volver

En medio de reclamos y denuncias por irregularidades el histórico titular de la UOCRA, Rubén Aguilar, aseguró que presentó su renuncia porque no estaba cómodo y deslizó una pelea con miembros de la comisión; pero lejos de dar un paso al costado anunció que se presentará de nuevo en las próximas elecciones.

“La UOCRA no está intervenida, junto a 9 de 13 miembros de la comisión directiva hemos presentado la renuncia”, dijo en diálogo con FM Profesional, tratando de disipar una mayor crisis institucional, sin embargo a cargo del organismo quedó Maximiliano Díaz, delegado normalizador.

“Soy una persona que aprendí los valores, cuando uno no está cómodo debe retirarse, reuní a los miembros de la comisión y hemos presentado la renuncia, lo hicimos con el único propósito de no fallarle a la organización UOCRA, pero sobre todo no fallarle a los trabajadores”, sostuvo.

Luego dejó entrever que hubo peleas entre los dirigentes y esto causó grietas irreconciliables. “La UOCRA va a tener elecciones el año que viene, vamos a trabajar para entrar con una comisión que no ponga obstáculos, al Secretario General se los tiene que acompañar”.

Luego aseguró que “nada me atornilló a la UOCRA, siempre fui transparente y luche por los compañeros trabajadores. Los que me conocen saben cómo soy”, tras acusaciones de cobros a cambio de puestos de trabajo y se perpetuidad en el cargo.