“De su cuerpo no sacarán nada más, queremos cremarla”, pide la familia de Karen

Comentario obligado de las últimas horas en Salta fue el dolor que causó la noticia de la muerte de Karen Marín, una de las jóvenes que había sido atropellada por un sujeto en avenida Paraguay, convirtiéndose en la cuarta víctima de esta tragedia.

La joven de 26 años se encontraba en terapia intensiva y en un estado delicado luego que la embistieron junto a otras 10 personas en la zona sur, por un auto que era conducido por un chico de 21 años, a quien se lo identificó como Luciano N. López.

En medio de la consternación, esta mañana los restos de Karen comenzaron a ser despedidos en el velatorio que se montó en su casa de Villa Primavera, donde familiares, amigos, vecinos y conocidos se acercaron a dar el último adiós, antes del sepelio previsto para las 14:00 horas, aunque su familia espera la autorización para cremarla.

Así lo dijo su hermano, Claudio Marín, en diálogo con Multivisión Federal donde comentó que tenía la fe que ella pudiera recuperarse, luego de una semana de permanecer internada en el hospital San Bernardo. “Nos dijeron que fue un paro cardíaco, trataron de revivirla y no pudieron”, manifestó.

En cuanto a las investigaciones del accidente ocurrido el pasado 17 de marzo, dijo que están averiguando lo que ocurrió. “Lo único que queremos es que haya justicia, queremos llegar al final de esto”, dijo Claudio anticipando que a mediados de semana harán una movilización.

A esto sumó que era intención de su familia y de una de sus sobrinas, poder cremar el cuerpo de Karen pero desde la Fiscalía no los autorizaron, en vista de necesitar peritar nuevamente sus restos acorde avance la investigación. “Mi sobrina pidió cremarla y la Fiscalía no autorizó; mi hermana ya está fallecida, de ella ya no van a poder sacarle nada, que nos dejen cremarla para que mi sobrina esté con ella”, solicitó para concluir.

“La última vez que mi sobrina la vio, (Karen) se fue a bailar y ya no la vio más”