En Salta sólo16 colegios podrían acceder al “voucher educativo” dado por nación

En diálogo con Aries, el titular del Consejo Provincial de Educación Católica, Roberto Suaina, informó que 16 colegios privados están en condiciones de recibir el sistema de voucher educativo anunciado por la Nación. Además, subrayó que la migración de estudiantes se produjo dentro de la esfera privada, hacia instituciones más accesibles, pero no al sistema público.

“De llegar tiene que llegar, porque está lanzado para toda la Argentina, pero tiene sus restricciones”, respondió Suaina, consultado por el interrogante si llegará el programa de asistencia, lanzado el jueves pasado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Son colegios de periferia, mal llamados de cuota cero y que tienen aporte estatal hasta del 100% que son los conveniados”, añadió, respecto a los posibles beneficiarios.

Desde su óptica, el programa está pensado, no solo para asistir a los padres que están "justo en el último peldaño de las necesidades económicas", sino al sistema público. “Esto es un doble beneficio porque el Estado ayuda a los padres que no pueden pagar la cuota mínima establecida para colegios privados y se liberan que busquen lugar en las escuelas públicas donde no hay vacantes”.

Finalmente aseguró que la gestión estatal recibió pocos alumnos en relación a la migración que se produjo dentro del propio sistema privado. “Si hubo movimiento desde colegios de cuotas más altas a más bajas, pero los padres optaron por seguir con la educación privada”.