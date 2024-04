Adolescente sufre "bullying extremo": "Mi hija no va al colegio porque temo que le pase algo"

El bullying es el mal que padecen hoy por hoy los chicos en el ámbito escolar y que muchas veces cruza los muros de las instituciones causando daños psicológicos en quienes lo padecen. Esto le sucede a una adolescente de El Tunal que cursa el Segundo año en un pueblo con pocos habitantes en el colegio Rural 5201, pero lo que agrava esta situación es que el acoso inició en la primaria y hoy continúa.

"Son compañeras del 2° año del Colegio y yo fui a hablar con el directivo y me dijo que no podía hacer nada porque las cosas no pasaban dentro del colegio"

La mamá, dolida, confirmó que hoy por hoy su hija no está yendo al colegio: "Le pegaron a mi hija, le hicieron muchas cosas, la corretearon con perros, le pegaron en la calle, entonces esas cosas a la salida del colegio esas cosas no la cubren, yo hoy en día no la mando al colegio porque temo que le pase otra cosa, una vez le sacaron un cinto".

Respecto a la respuesta de los padres de las menores que acosan a su hija, contó el mal momento que tuvo que pasar. "Intentamos hacer una reunión a principio del año, del año pasado, pero una de las mamás dijo 'cuando sean cosas importantes para su hija recién la hagan llamar' al parecer lo que hace su hija con otra niña no es importante y la otra mamá no dijo nada, yo fui amiga de la madre de una de las niñas, mi hija se ha criado con una de las niñas pero no entiendo como llegan a esto".

Ya tiene denuncias policiales por los ataques. "Hice varias denuncias y no quiero que mi hija pierda el año, hace una semana que mi hija no va al colegio porque yo tengo temor que le pase algo pero no tengo ninguna solución" concluyó por Multivisión.