“Es bueno que la Libertad Avanza se nutra de la experiencia del PRO”

El movimiento de referentes entre fuerzas políticas no es nuevo dentro de la política argentina, lo cual se vio en este último tiempo con la asunción de dirigentes del PRO en cargos del Gobierno Nacional llevado adelante por el gobierno de Javier Milei.

En este caso, la Diputada provincial por el PRO, Sofia Sierra, hizo mención al paso del concejal Pablo López a la Libertad Avanza como a la toma de cargos en Nación de Luis Caputo, Patricia Bullrich, Inés Liendo y Virginia Cornejo.

Explicó que se tratan de decisiones personales, pero que el PRO institucionalmente comparte las ideas del objetivo al que quieren llegar como país, pero poniendo limites como oposición.

“Al ser una fuerza política nueva que no posee estructura a nivel país, es bueno que se alimente de experiencias de otras que si fueron Gobierno”.

La Diputada explicó que el presidente del PRO, Mauricio Macri, entiende que el partido debe ser una oposición responsable que acompañe, pero esperando que del otro lado exista una recepción y apertura a escuchar consejos.

En diálogo con FM Profesional, hizo hincapié en la situación del partido en Salta, marcando que hace tres años se encuentra intervenido por personas que no habitan en la provincia y que desde el 7 de diciembre que asumieron no volvieron: “no conocen mucho la realidad de Salta, las decisiones se toman desde allá y no es bueno”.

Eso provoca falta de claridad y transparencia que podría derivar en lo que sucedió a nivel nacional, donde hubo un quiebre que no se trataron dentro del partido, sino que se expusieron como lo sucedido con Bullrich y Larreta: “Eso llevó a que nos saque fuerzas y vino alguien de afuera que se metió por la ventana, con la legitimidad de la votación”.

La división a nivel provincial se nota, donde hay nula comunicación institucional y cada miembro elige que hacer: “soy del PRO pero no voy a dejar de decir las cosas que no me parecen".

Sobre las elecciones en el partido manifestó que es bueno que exista competencia pero que no participaría como candidata y concluyó que no está en su objetivo renovar su banca sino proponerse nuevos objetivos.

“Si no llegamos fuertes la Libertad Avanza va a avanzar” concluyó.