Alberto Fernández disparó contra Milei: “Mi perro no me aconseja y está vivo”

El expresidente Alberto Fernández escribió un duro texto contra Javier Milei. El excompañero de fórmula de Cristina Kirchner le contestó al líder libertario -que el miércoles por la noche lo criticó en el marco de su discurso en la Fundación Libertad-, dijo que “no es un títere”, mencionó a “las fuerzas del cielo” y apuntó al mandatario por las conversaciones que dice tener con su mastín inglés, Conan. “Mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas”, añadió.

El descargo del exmandatario se da horas después de que en el discurso de la cena de Fundación Libertad, en que el Presidente marcó lo que considera los avances económicos de su gestión y apuntara fuerte contra su antecesor por no celebrar sus medidas.



“¿Lo escucharon lo del títere? Hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI y el caradura dice que fue insignificante”, dijo en un momento Milei al apuntar contra Fernández, quien así había calificado uno de los anunciados como logros por el libertario.

En este contexto, Fernández utilizó X para publicar su respuesta. “Si el presidente se refirió a mí llamándome ‘títere’ quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré”, comenzó, y siguió: “También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las ‘fuerzas del cielo’ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas”.

El expresidente también chicaneó a Milei por usar una cuenta falsa -Jumbo Bot- para señalar la caída de la inflación. “Temo que el Presidente se siga informando por Jumbo bot”, dijo, y señaló que “el programa acordado con el FMI establecía que en 2023 el Estado Nacional debía reflejar un déficit de 1,9%”. Sin embargo, durante su gestión, ese objetivo no se alcanzó como -consideró Fernández- “consecuencia de la sequía y sus efectos sobre la economía”.

A contramano de las categóricas definiciones del Presidente contra la gestión de Unión por la Patria (UP), Fernández dijo que pese al déficit “la industria crecía, la desocupación era la más baja de los últimos 38 años, la obra pública generaba desarrollo, la salud, la educación y la ciencia y tecnología estaban financiadas por el Estado y conducidas por personas experimentadas en esas materias”. “Ni había una hiperinflación del 15.000% como afirmó al asumir, ni el déficit era del 15% como dijo antes o del 5 % como dijo ahora”, aseguró.

Y sumó: “Su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario. Lo insignificante es el falso resultado fiscal que dice haber logrado con semejante ajuste y que dio a conocer en una cadena nacional penosa. Basta de mentir Presidente…ya está probado que la mentira tiene patas cortas”.

El discurso de Milei en la Fundación Libertad

El presidente Milei cerró la cena anual de la Fundación Libertad, en donde apuntó contra la dirigencia política opositora, elogió las medidas que llevaron a cabo desde su gestión y criticó a los economistas que están en desacuerdo con las mismas. El mandatario fue el último orador del evento donde también habló el expresidente Mauricio Macri, y estuvo acompañado por la mayoría de los miembros del Gabinete, entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Russo; el ministro del Interior, Guillermo Francos; la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el segundo de Nicolás Posse, José Rolandi.

El mandatario también aprovechó para elogiar al expresidente Mauricio Macri -con quien se lo vio abrazado y compartiendo un saludo amigable- y a sus funcionarios de los ministerios de Economía y Seguridad y al asesor Federico Sturzenegger, a los que calificó como “los Messi” de su equipo.

Además de las citadas críticas a la gestión anterior, el jefe de Estado dobló la apuesta: “El gobierno delincuente que nos precedió emitió 28 puntos del PBI, manga de chorros. De esos 28, en el último año emitieron 13 puntos. Nos dejaron implícita una multiplicación de precios por cinco veces. Y un Banco Central quebrado. Nos dejaron sobrantes monetarios. Nos íbamos a encontrar con una inflación en torno al 15.000%. Ese chico, el soviético que está en la provincia, decía que era una exageración”.