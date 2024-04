Causa Saulo: Por temor a fuga, seguirán presos los imputados

El juez de Garantías de Séptima Nominación Pablo Zerdán ratificó la prisión preventiva de tres imputados en la causa por las estafas cometidas por la financiera Saulo Capital. Afrontan cargos por más de 500 estafas.

El pedido de revisión fue analizado en una audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina Judicial de Garantías en el marco del plan piloto de oralidad. Tras la audiencia se determinó que continúen con prisión preventiva.

Los defensores de los imputados ofrecían como parte del pedido tres inmuebles en caución, los cuales no eran propios, y argumentaron ya no existían riesgos procesales, que siempre habían estado a derecho y que incluso se los detuvo en su domicilio aun cuando sabían que tenían la presente causa en su contra.

El juez no dio lugar al pedido debido a que hasta el momento no se podido detectar el dinero, además, de la posibilidad de entorpecimiento procesal, que incluso privados en su libertad no se logró dar con el paradero de los montos, menos aún se podrá conseguir recuperar los mismos con ellos en libertad.

Por otro lado, el magistrado consideró que hay riesgo de fuga a países vecinos ya que uno de los imputados cuentan con antecedentes de varias salidas del país.

La Fiscalía interviniente menciono que el perjuicio económico a las víctimas se acerca a los 189 millones de pesos y más de 2.372.000 de dólares, además de 2300 BUSD, una moneda fiduciaria digital.

Hasta el momento no se recuperó el dinero adquirido presuntamente por la actividad ilícita.

En mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas, la Unidad de Delitos Económicos Complejos inició una investigación. Los casos hasta la actualidad suman 520 por estafas, Asociación Ilícita y Vaciamiento de Empresas en Concurso Real, previstos y reprimidos por los artículos 172, 174 inciso 6 y 210 del Código Penal., todos en función del artículo 55 del Código Penal.