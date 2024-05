Jubilaciones: "La moratoria igual se iba acabar el año que viene"

Durante una larga sesión de la Cámara de Diputados Nacionales, se conoció la derogación de la moratoria previsional, acompañada por la creación de la figura de la “Prestación de Retiro Proporcional” para las mujeres y hombres que cumplieron 65 años y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse, pero en torno a esta novedad, aún pendiente de tratamiento por Senadores, surgieron un montón de interrogantes.

InformateSalta buscó la palabra de la Abogada Previsional, Julia Toyos, quien explicó el alcance de La Ley de Base y los dos artículos en cuestión que se encuentran en el Capítulo 9. "En el primero deja sin efecto la Moratoria, la Ley 27.705 la moratoria igual se iba acabar el año que viene, la dejan sin efecto un año antes, el segundo artículo lo que hace es como crear una jubilación que sea proporcional y garantiza que nadie se va quedar sin jubilación, o sin cobrar un beneficio cuando tenga 65 años y que ese beneficio no puede ser inferior al 82% del haber jubilatorio mínimo, es decir lo que se establece en la PUAM".

Toyos expresó su opinión favorable respecto a esta medida, argumentando la importancia de distinguir entre la jubilación, como sustituto del salario tras el fin de la vida laboral, y la protección a la vejez, que debe garantizarse a partir de los 65 años.

Aclaró que la ley no aumenta la edad jubilatoria para las mujeres, sino que ofrece un beneficio no contributivo para aquellos que no cuenten con aportes suficientes al cumplir los 65 años.

En su reflexión, Toyos destacó la necesidad de fomentar el trabajo registrado y combatir el empleo no registrado, así como promover políticas que incentiven la formalización laboral. Además, señaló la importancia de acompañar la moratoria con políticas de empleo efectivas, lo cual ha sido descuidado en los últimos

"Yo no lo veo como algo malo, lo veo como una puesta a futuro de una Argentina que nos merecemos, que organizar, empezar a prever a futuro lo que va pasar. Fomentar que la gente aporte, hay mucho trabajo no registrado, que no quiere ser registrado, hay gente que cobra planes sociales y no quiere ingresar formalmente al mercado laboral porque no quiere perder los planes sociales pero después quiere la Moratoria. Tenemos que ser sinceros todos y darnos cuenta de eso. Hace más de 20 años que se creó la primer Moratoria y la Moratoria tendría que ir acompañada de una política de empleo que no se hizo".