Escándalo y descontrol en el Paseo de la Fe: la polémica bandera que causó indignación

En un local ubicado en calle Deán Funes 8, en el Paseo de la Fe, se realizan fiestas clandestinas con la presencia, en algunas oportunidades, de menores de edad, además temen por el peligro de derrumbe de uno de sus balcones.

Esto fue denunciado por los vecinos de la zona que alarmados comentaron sobre las irregularidades que se dan en el hospedaje “Posada San Francisco”, específicamente en la terraza, donde se instaló un bar y venta de comidas.

El funcionamiento va desde miércoles hasta el fin de semana, lo cual les impide a los cercanos poder tener un buen descanso, incluso durante la misa en la iglesia San Francisco se vieron perjudicados algunas veces por el sonido estruendoso de la música.

Esther vecina del lugar, dijo a El Tribuno que desde noviembre padecen las fiestas electrónicas que se organizan en la Posada, inclusive al tratarse de una casa antigua temen por la condición de las instalaciones, pero remarcó que la terraza donde se celebran estos eventos es un espacio que no esta habilitado por la Municipalidad, por lo que sería clandestino e ilegal.

“Para nosotros debería clausurarse inmediatamente, además el balcón precario que tienen puede derrumbarse”.

Lo que terminó de impactar a los lugareños fue una imagen colgada de una vagina que tomaron como insulto a la comunidad religiosa: “A las fiestas asisten muchas personas gays, travestis y de toda la comunidad LGBT. Creemos que no es necesaria tanta violencia por estar cerca de un sector religioso” dijo Esther.

Si bien ya llamaron al 911, presentaron notas a los propietarios y al Municipio, todavía no dan con soluciones: “la Policía se acercó, les pidió que bajen la música y no lo hacían. Cuando se retiraban subían mucho más el volumen. Y todo se pone peor con gritos, alaridos, es un descontrol”.

Al parecer el lugar también se alquilaría para cumpleaños y fiestas privadas: “el Día del Trabajador fue tremenda la fiesta que se hizo”.

Tres manzanas se verían afectadas por el ruido, desde calle Dean Funes, Caseros, España y hoteles a la vuelta.

Matías Muntowyler, director general de Control Comercial de la Municipalidad, explicó que al tratarse de un lugar que funciona de forma clandestina es muy complejo, si bien se dirigieron al lugar tras el malestar de los vecinos, no pudieron constatarlo, pero que permanecen atentos al caso y ya cuentan con actas hechas: “Tenemos guardia nocturna todos los jueves, viernes y sábados. Pero no pudimos dar con esta situación particular, ya que no tiene el formato de un comercio, por ende, la dificultad".

De realizarse una actividad de espectáculo en la zona, lo cual está restringido, se clausurará en caso de tener lugar lo que los vecinos declaran: “estamos tratando de resolverlo” culminó.