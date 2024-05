Habrá paro nacional docente el jueves, ¿ya hay adhesión en las escuelas salteñas?

Para este jueves 23 de mayo CTERA a nivel nacional convocó a un paro docente en reclamo de los fondos del Incentivo Docente y el dinero para las universidades. A la medida de fuerza se plegaron también las federaciones universitarias.

Entre las repercusiones inmediatas, en Salta el gremio de ADP anunció que se suma a la medida de fuerza, siendo este el gremio mayoritario en la educación pública. Por otro lado, también anunciaron su adhesión los gremios de UDA (Unión de Docentes Argentinos), AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) y SITEPSA.

En ese sentido, ¿cómo se palpa la medida de fuerza en las escuelas salteñas? ¿Los docentes ya anunciaron su adhesión? Para consultar estas interrogantes el móvil de InformateSalta estuvo charlando con Liliana Suárez, directora de la escuela 25 de Mayo.

“Por el momento, hasta ahora ningún profesor informó respecto al paro del día jueves”, comentó la directora agregando que en su institución, para una mejor organización con los alumnos, se pide a los educadores que les comuniquen si deciden plegarse a estas medidas.

“A la fecha no hay presentación de notas, (por tanto) el jueves habrá clases normales hasta ahora”, dijo la profesora Suárez quien rescató que en su establecimiento “generalmente no se adhieren demasiados docentes a los paros, y aún no se han comunicado”.