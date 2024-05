Abusos y embarazos infantiles: "La denuncia no es una opción, tenemos que hacerlas"

En las últimas horas un caso conmocionó a la ciudadanía salteña, cuando se conoció la imputación contra un sujeto, quien fue detenido el fin de semana, por la presunta comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vinculo, la guarda y la convivencia

El caso surgió tras la denuncia de un pediatra, quien relató que al atender a una paciente de 13 años, con los estudios de laboratorio y ecografía, se percató que estaba embarazada de 22 semanas. Al ser consultada, la adolescente manifestó que aparentemente sufría abuso por parte de su progenitor.

Al respecto de este tipo de situaciones, InformateSalta se comunicó con Carina Iradi, secretaria de Primera Infancia y Familia, para ampliar respecto la visibilización de estos casos, los abusos intrafamiliares y la importancia de denunciar estos episodios, como también la capacitación para actuar.

Primeramente Iradi señaló que, ante estos casos, hay una hoja de ruta a seguir para la atención integral de menores de 15 años gestantes, como también que se sigue sensibilizando a los profesionales de salud y educación, que son áreas extensas, a formarse y capacitarse "para que no se invisibilicen estas circunstancias".

En este punto ahondó en que "todos somos agentes, recalcamos que tenemos la obligación de denunciar, así se cumplen las medidas de resguardo para ese niño o adolescente que sufrió un abuso; así como hay adultos que los lastimas, hay quienes podemos cuidarlos, resguardarlos y disparar las alertas", aseveró.

Dicho esto la Secretaria subrayó que, más allá de las políticas activas del Estado o las campañas de difusión, los números de consultas -como el 102 para la escucha activa de niños y adolescentes, "no podemos dejar que esto se invisibilice, no pensar que no es nuestro problema si no es nuestro hijo o hija; tenemos muchos casos de denuncias, hay un incremento de intervención de esta Secretaría y estas denuncias son realizadas por los adultos en su gran mayoría".

Por último, reiteró que es menester por parte de los adultos denunciar estos casos. "Más allá de nuestras funciones o profesiones, al enterarnos de una situación, debemos actuar, ese debe ser el compromiso de la sociedad adulta, saber que la denuncia no es una opción, si hay una sospecha o un niño nos lo han confesado, quienes escuchamos debemos denunciar", concluyó.