Sáenz propuso el Pacto de Güemes: "Es una invitación generosa, sin partidismos"

Al no concretarse el Pacto de Mayo planificado desde Nación para este sábado, el gobernador Gustavo Sáenz propuso que el mismo se celebre en Salta, el 17 de junio próximo, llamando a esta propuesta “Pacto de Güemes”.

Al respecto de esta convocatoria InformateSalta estuvo conversando con la diputada provincial Socorro Villamayor, quien vio con buenos ojos la propuesta del gobernador Sáenz, la cual resalta su apertura al diálogo y su importan por el diálogo entre todos los sectores, sin importar las banderías políticas.

“El gobernador Sáenz sigue con su perfil dialoguista, aunando fuerzas sin importar partidos, actividades específicas, y reuniendo a todos en una fecha tan importante”, reflexionó primeramente agregando que “es una apertura sin importar colores de camisetas para una lucha en común”, en relación a la defensa de los intereses de Salta.

Dicho esto agregó que, con su propuesta, el gobernador Sáenz insiste en que tanto él, sus pares y el presidente Javier Milei fueron elegidos legítimamente por los votante, por tanto “hay que dar herramientas, pensar en el diálogo como es esta invitación generosa, sin partidismos y detrás de un mismo objetivo”, ponderó.

Aquí se permitió una opinión personal, respecto a que Nación debería escuchar este tipo de voces. “Observo al presidente como un ‘libro frío’, le falta esa sensibilidad de quien entiende que la política es diálogo y consenso, bienvenido sea si el presidente imita esto que practica nuestro gobernador, de reunirse, escuchar voces”, expresó.

“En un día tan significante para los salteños y argentinos como el 17 de junio, Sáenz llama al federalismo, es importante esta apertura”

Consultada sobre el Pacto de Mayo que finalmente no se concretará, Villamayor dijo que era una ‘crónica de una muerte anunciada’, pues ese pacto “venía con mucha imposición, un pacto debe ser diálogo y consenso, no imposición, esto no podía ser adhesión a la voluntad de una persona para imponer una sola mirada”, arremetió para concluir.