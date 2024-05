"Invierno Prevenido": Conocé las medidas de seguridad para calefaccionarte sin riesgos

Llegó el frío y la gente debe estar atenta a los peligros que existen por calefaccionarse sin tener en cuenta las instalaciones de gas, eléctricas y en otros casos el uso de bracero.

InformateSalta dialogó con Ernesto Flores, Subsecretario de Defensa Civil, quien explicó que junto a otros organismos, instituciones y la empresa que provee el servicio de Gas natural intensifican las recomendaciones para la comunidad sobre el uso de la calefacción para evitar intoxicación con monóxido de carbono.

"Esta campaña es una presentación de distintas actividades que se realizan en Salta a través de distintas agencias, organismos y empresas de servicios. La idea es hacer prevención hacia la ciudadanía en cuanto a los riesgos que presentan las distintas formas de calefaccionarse".

Flores hizo hincapié en la toxicidad y peligrosidad del monóxido de carbono "Es uno de los gases más peligrosos por su toxicidad, no tienen olor ni sabor no lo podemos ver ni sentir y es altamente tóxico hacia el organismo humano y uno no se da cuenta que está siendo atacado por ese gas".

El monóxido de carbono se presenta indefectiblemente con el uso de braceros pero también con el gas en natural, ya que si no se hizo mantenimiento a los artefactos de calefacción o se tienen un calefón sin sus debidos cuidados, también puede emanar el gas tóxico.

A la campaña sobre la intoxicación con monóxido de carbono, la Subsecretaria también sumó el uso de calefacción eléctrica que puede provocar incendios por sobre cargas o la utilización de instalaciones en mal estado o inadecuadas para poner en funcionamiento el artefacto.

Por cualquier emergencia la gente se debe comunicar al 911 y es a través del cual se activa el resto de la asistencia. En el 105 consultas o información en general.