Sumida en el dolor, La Poma da su último adiós a Valentín

Durante la jornada del jueves La Poma se conmocionaba con un terrible hecho ocurrido en la escuela el Nevado de Acay. Allí Valentín y dos compañeros, que jugaban durante el recreo cayeron a un pozo ciego que estaba cubierto pero al parecer con la seguridad debida.

Tras la caída, fue Valentín de 11 años el que perdió la vida, mientras que sus otros dos compañeros fueron derivados a Salta capital en vuelo sanitario.

Durante la noche del jueves el cuerpo de Valentín llegó a su domicilio, donde familiares, amigos, compañeros y comunidad en general darán el último adiós al pequeño, quien describieron como un niño bueno, estudioso y que quedará en la memoria de todos.

Valentín era abanderado de la escuela donde perdió la vida, en la jornada había participado del acto por el Medio ambiente y nada hacía suponer lo que ocurrió horas más tarde

Rubén Mamaní, uno de los vecinos que tuvo activa participación en el rescate de los tres pequeños contó como vivió el momento

"Fue muy lastimoso, yo me entero cuando estaba acá en la Municipalidad, llegó el maestro corriendo a buscar auxilio, una soga y salí corriendo en mi moto y llegué al lugar del accidente y pude auxiliar. Sacar los niños golpeados y lo vi al fondo del pozo a Valentín, fallecido. Apenas lo vi, vi que estaba fallecido. Fue duro. Hay que tomar más conciencia. Como pobladores estamos muy dolidos".

En cuanto a la profundidad del pozo dijo: "Aproximadamente ese pozo tiene 7 metros y de diámetro 2 a 2 y medio aproximadamente".

Respecto al rescate, Mamaní dijo: "Fue rápido, la policía actuó rápidamente. Vecinos del lugar también, Fue rápido. Pero el pequeño valentín para mí falleció en el momento porque me parece que cayó un escombro muy grande sobre él, yo lo ví como que ya estaba sepultado".

Conmovido aún por todo lo que vivió recordó "Cuando llegamos vimos en el momento que estábamos en el rescate, Efraín también estaba enterrado la mitad del cuerpo y él a pesar de que estaba enterrado la mitad del cuerpo estiraba el brazo para poder salvarlo a Valentín. Sabía que estaba ahí y bueno tampoco podía ayudarlo porque él también estaba atrapado, bueno Valentín lamentable no pudo sobrevivir".

Un hecho lamentable que no debe pasar nuevamente "Yo salí en las chapas en mi moto conseguí sogas muy finas, mi hermano al lado de la escuela trajo sogas más gruesas y con eso logramos sacar a los chicos que sobrevivieron. Tenemos que tener conciencia y mirar estos pozos viejos de años que uno desconoce y tener en cuenta, el material como el hierro se pudre con el tiempo y bueno la obra se deteriora cada año, capaz sabían que había un pozo pero nunca lo tuvimos en cuenta, ojalá nunca ocurra nunca más esto, esto nos puede tocar a cualquiera"

Por último el hombre dijo a El Tribuno que no enviará su niño a la escuela "Yo como papá no voy a mandar a mi hijo hasta que tapen el pozo, y creo que todos como papas no vamos a permitir eso, es un peligro, ese pozo es una trampa. Espero que hagan algo

Duelo en La Poma

Mediante un decreto municipal, el Municipio y el Concejo Deliberante, manifestaron sus condolencias y profundo pesar a la comunidad de La Poma y en especial a las familias Guzmán y Figueroa por la tragedia ocurrida en la escuela Nevado de Acay de esta Localidad y dispusieron 3 días de duelo.