Crisis económica: "La zona sudeste de la ciudad de Salta es la más golpeada"

El rubro de los alimentos es uno de los que más preocupa en las viviendas salteñas. Por tal motivo, InformateSalta se comunicó con el director del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana en Salta (ISEPCI), Federico Maigua.

"Los primeros que perdieron son los que tienen trabajos informales"

"Hay almaceneros y verdulerías que cerraron porque no pudieron sostenerlo más, sobretodo por el precio de los alquileres. En algunos casos tuvieron que unirse en un solo local para subsistir", destacó el especialista. A esto sumó que la zona sudeste de la ciudad de Salta es la más golpeada porque "en los que primero repercute la crisis de deterioro social y económico".

Por otra parte, afirmó que si bien "la estrategia de comprar segundas y terceras marcas no es de ahora sino que viene de antes, ya ni con este método se pueden alcanzar las cuatro comidas diarias".

En referencia al desempleo, Maigua detalló que: "Está muy difícil conseguir trabajo, cada vez es mayor la demanda y menor la oferta. Los primeros que perdieron son los que tienen trabajos informales y usualmente son residentes en los barrios populares. Además, se frenó la obra pública y esto repercute en otros sectores de la economía".

"Es muy difícil que la gente salga adelante"

Por último, "las perspectivas a futuro con este gobierno no son buenas. Si la gente pasa hambre, no tiene trabajo, no hay consumo interno, es muy difícil que la gente salga adelante", reflexionó Federico.