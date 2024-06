¡Cuidado! Denuncian la venta de "títulos truchos" del secundario a salteños por las redes

Esta noticia es para advertir a la sociedad salteña, ante el accionar de inescrupulosos que ofrecen sus fechorías, cometiendo ilícitos e ilegalidades al mismo tiempo. Se trata de una oferta por las redes sociales para comprar títulos apócrifos que falsifican documentos educativos.

Es que a la redacción de InformateSalta, lectores se comunicaron para dar cuenta de una publicación que estuvo viralizándose en las redes sociales, con un ofrecimiento para adquirir títulos del secundario apócrifos, sellados y firmados.

“Esto me apareció en varios grupos, ofrecen los títulos del secundario, en las fotos se ven cómo son”, indicaba el mensaje que llegó al WhatsApp de nuestro medio, junto a una captura del posteo en cuestión que vieron en distintos grupos de salteños, principalmente en la red social Facebook.

Una particularidad que relató el denunciante es que este posteo permanece visible pocas horas, posteriormente se lo borra en los grupos donde se publica. “Cuando entré para ver si era la misma imagen, me di cuenta que ya no estaba; estos van difundiendo y borrando para que no los agarren”, consideró una eventualidad del modus operandi.

En cuanto a los detalles del servicio, quienes falsifican estos documentos ofrecen un trámite “seguro, rápido y confiable”, para expedir estos títulos con las materias, calificaciones, los sellos y firmas que fingen la legalidad de los papeles. Esta artimaña ofrece de contacto un número cuyo código telefónico pertenece a localidades de Tucumán.