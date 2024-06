Jubilados desmintieron a Adorni: “nos estamos muriendo de hambre”

El vocero presidencial Manuel Adorni en su diario contacto con la prensa aseguró que actualmente los jubilados le están ganando a la inflación. Estas declaraciones se suman a las del ministro de Economía, Luis Caputo que aseguró que se han mejorado un 100% las jubilaciones.

Adorni señaló que durante el primer semestre del gobierno del presidente Javier Milei las jubilaciones le han ganado a la inflación por un 4%, mientras que en la gestión anterior cayeron un 24% en términos reales. “Es un síntoma del camino de la recuperación de la Argentina”, consideró

Ante estas declaraciones, desde InformateSalta, dialogamos con el exintegrante del Centro de Jubilados de Orán, José Luis Guerrero, quien desmintió totalmente las declaraciones de los funcionarios. “Tenemos una perdida adquisitiva del 60% nunca le ganamos a la inflación” expresó el referente.

“Los jubilados nos estamos muriendo de hambre” lamentó el referente, y agregó, que ha tenido incrementos del 300% en medicamentos y sufren los constantes recortes y cortes de parte del PAMI. “Algunos jubilados no tienen ni para pagar la luz y eligen un solo medicamento para comprar porque no les alcanza, algunos se están muriendo por eso” relató duramente.

"Nos estamos muriendo de hambre"

“Me alejé del Centro de Jubilados porque no podía darle respuesta a todos los que llegaban. Puse un comedor en mi casa y le damos de comer a 50jubilados por día, no nos alcanza” contó Guerrero sobre el duro momento que viven los adultos mayores.

“Los jubilados que se mueren nos llevan los pañales y medicamentos que dejan y eso con vamos parchando la situación economía” aseguró Guerrero emocionado.