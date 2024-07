Aclaran que la leche vendida en redes sociales no proviene de CONIN

Tras las denuncias por la venta en Internet de leche Vidalac destinada a ayuda social en Salta, la Fundación Nutrir Salta, franquicia solidaria de CONIN, aclaró que "la marca de leche comercializada en redes no es la misma que distribuyen desde la institución".

Juan Ibáñez, director de la Fundación, en exclusiva con CNN Salta, afirmó que la leche que recibieron es de la marca "Manfrey" y aclaró que no tienen operaciones en Tartagal. "No tenemos conocimiento porque no es la marca con la cual nosotros trabajamos", sostuvo.

"CONIN a nosotros nos mandó la marca Manfrey"

En la oportunidad, señaló que, aunque no pueden controlar de manera directa si la caja de leche efectivamente llega al niño, sí lo hacen de manera indirecta. "Si semana a semana se ve que el chico sigue con el cuadro o presenta retroceso es obvio que esa leche no la está tomando y ahí se tomará alguna medida".

No obstante, reconoció que tomó conocimiento de casos de venta de leche especial de fórmula por parte de algunas madres o sus entornos. “Muchas veces vimos y nos tocó ver de mamás que venden esa leche o del entorno de la mamá", comentó.

En caso de recibir una denuncia al respecto, explicó que la fundación investiga si la persona involucrada pertenece a su programa y toma medidas internas. "No realizamos acciones judiciales o legales porque nosotros no somos nadie para eso, pero sí dentro de nuestro programa porque esa mamá está ocupando un lugar de un niño que podría estar ocupando otra mamá que sí le prestaría atención a la salud de su hijo"