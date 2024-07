Demandarán judicialmente a las autoridades de Iruya por el nuevo impuesto para visitantes

Días atrás se desató la polémica en nuestra provincia cuando se conoció la medida dispuesta desde Iruya en razón de la visita de turistas y tiene que ver con el cobro de una taza, la cual estaría en $4000 para extranjeros y $2000 para argentinos.

CNN Salta-94.7 buscó la palabra de Juan Lucero, Pte de la Cámara de Turismo quien se mostró en desacuerdo con el pago de "impuesto" para turistas en Iruya. "No estamos de acuerdo con el cobro de ninguna tasa, impuesto a los turístas que nos visitan, al contrario, somos una provincia que hace tanto tiempo que trabaja para generar turismo en nuestra provincia y no nos gustan que se impongan este tipo de tasas que no fueron consensuadas ni habladas en el sector privado y no se si están de acuerdo los lugareños. Creo que hay que pensar las cosas antes de hacerla".

El Presidente recordó la importancia del Turismo. "Es una de las principales actividades del lugar, no solamente trabaja el hotelero, gastronómicos, el prestador de servicio turístico en sí sino todo el pueblo. Si hay turismo trabaja la gente del pueblo, lavandería, farmacia, panadería, eso está comprobado. Sabemos que es mucho más beneficio el que le genera el que haya turistas que el que le puede generar una ecotasa".

Buscarán su derogación

Juan Lucero, recordó el antecedente de Bariloche y dijo que esta ordenanza es muy básica. "Creo que no fue consensuado ni con el Concejo Deliberante, la ordenanza es muy básica. Tenemos un antecedente que es Bariloche, en la cual la Federación Argentina de Hoteles y Restaurante trabajó mucho para derogarla y hace algunos días la Justicia la declaró Inconstitucional".

Aseguró que junto a sus pares de Iruya y su abogado aunan esfuerzos para conseguir dejar sin efecto la Ordenanza. "Es muy difícil que te cobren por pisar suelo argentino, es compleja la mirada, nosotros con nuestro precedente estamos trabajando con nuestro abogado para judicializarlo y buscar una cautelar o algo, que sea inmediato porque estamos a días que comience la temporada. Los hoteleros y gastronómicos de Iruya no están de acuerdo, se enteraron por los medios".

"Ayer estábamos hablando con los presidente de la cámara de allá y le presentamos una nota en conjunto al Intendente pidiéndole que recapaciten, pero hoy desde un medio nos leían una publicación de la Municipalidad donde explican los motivos".

"Pensé que luego de la mediatización se iba a rever pero si no es así, seguiremos por vía judiciales porque es marcar un precedente que Salta no lo quiere tener, Salta es una Ciudad amigable al Turista, quiere que venga más gente a visitarnos y esto no sería un precedente para el sector turístico".

Por último, en La Mañana de la CNN se refirió a como imagina el sistema de cobro al ser tan básica la ordenanza. "Es como dos policías en la entrada del pueblo que te cobran, qué pasa si no querés pagar, no podés ingresar al pueblo, es raro de la forma que se planteó".