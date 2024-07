Escalaron a un 2° piso y entraron a su departamento mientras dormían

La inseguridad es noticia diaria, nuestro portal se ve plagado de hechos repetitivos pero no por eso menos preocupante. Cada barriada vive su experiencia propia a expensas de los delincuentes que actúan con total impunidad apropiándose de lo ajeno, esto es lo que le pasa a los vecinos de B° Castañares, específicamente en el sector 111 Viviendas, frente a un jardín de infantes y en un sector bastante iluminado.

David, es uno de los vecinos damnificados, quien se mostró preocupado por la situación que le toca vivir junto a su familia, en manos de delincuentes que actúan con total impunidad, incluso de manera violenta y causando serios daños materiales.

"Fue hace dos viernes, hice la denuncia. Fue a la madrugada, estábamos durmiendo. Habían entrado por el lavadero donde tengo una ventana corrediza, rompieron la tela mosquera, es un segundo piso, nunca pensé iban a escalar por ahí, pasaron un límite está en juego la seguridad de la familia, lo material va y viene. Qué pasaba si yo me despertaba o alguien de mi familia, hubiera pasado a mayores, yo escuché cuando cerraron la puerta. Me robaron y salieron por la puerta de casa, entraron por la venta y salieron por la puerta".

En cuanto al accionar policial, el vecino, aseguró que actúa. "Vos lo llamas y vienen al toque, el tema es cuando vas averiguar el paso siguiente a la denuncia y la respuesta es, 'está en la fiscalía' o está 'en la brigada' pero todo queda en eso. A mí ya me reventaron tres veces el garaje donde guardo el auto, ayer a una vecina del otro block le abrieron el auto a las 17 para sacar una sillita de la bebé, el viernes a las 11, donde estamos parado ahora, reventaron un auto dos veces para robarle ropa que tenían adentro, y todos sabemos donde va parar eso, va parar a la droga. Buscan robar fácil, cosas que puedan revender o liquidarlos por un poco de paco o cigarro. Bueno todo queda en la nada, no sé como seguirán los pasos ahora".

"Ahora pasaron un límite, yo me siento inseguro en mi propia casa, estoy enrejado, con alarma. Cada vecino pecha para su lado, va hace la denuncia y sigue el trámite. No estamos organizados como consorcio para poder ir a reclamar y pedir explicaciones. Algo está mal, alguien está actuando mal o es la policía, la brigada o la Justicia, alguien está haciendo mal su trabajo. El trabajo de la policía es protegerme y la justicia darme garantías. Las noticias quedan en la nada, no siguen investigando" concluyó por Multivisión.