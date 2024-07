Central ya piensa en el nonagonal: “Nos vamos preparando para lo que viene”

El “cuervo”, puntero y ya clasificado a la siguiente ronda, sigue cosechando triunfos. Esta vez ante el “franjeado” con goles de Emiliano López y German Lesman.

Emiliano López, en diálogo con InformateSalta, destacó la victoria de su equipo. “Sabíamos que era importante lograr los tres puntos porque aseguramos el primer puesto en la zona y defendimos la punta. Hicimos un buen partido, tuvimos más finos en el segundo tiempo y logramos los tres puntos”, dijo.

El jugador fue quien abrió el marcador del partido y aseguró que siempre es bueno marcar y más cuando sirve para ganar. “Me tocó entrar desde el banco y la que tuve, pude marcar y ayudar al equipo. Me perdí varios partidos por el desgarro que tuve y de a poquito me voy sintiendo bien, esto es un grupo y donde me toque trataré de hacer lo mejor”, expresó.

También explicó que falta mucho y que hay que ir partido a partido.

Por último, resaltó al plantel. “Tenemos un grupo bárbaro y eso se palpa día a día. De donde toca ingresar estamos apoyando a nuestros compañeros y el único partido que perdimos fue con ellos de visitante. Merecido el primer puesto. Queda mucho y el primer partido es importante y terminamos primero. Ahora nos vamos preparando para lo que viene”, finalizó.

El Cuervo cerrará la primera fase ante Sarmiento de la Banda, el próximo fin de semana.