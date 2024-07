Ya se vacunó el 75% de la población contra la gripe

Las bajas temperaturas vienen golpeando la Salta en las últimas semanas. Desde el ministerio de Salud se motiva a los salteños a completar los esquemas de vacunación.

En su visita a Sin Vuelta, el Dr. Francisco García Campos, director de Epidemiología de Salta, destacó la importancia de la vacunación contra la gripe en un año particularmente afectado por enfermedades respiratorias.

A medida que aumentan los casos de influenza y resfriado común, García Campos subrayó la necesidad de incrementar la cobertura de vacunación en la población.

En respuesta a este aumento de enfermedades respiratorias, el Dr. García Campos hizo un llamado a reforzar la vacunación contra la gripe, enfatizando que es crucial aumentar la cobertura en todos los grupos de edades. Los grupos prioritarios para la vacunación incluyen niños entre seis meses y dos años, mayores de 65 años, personas entre dos y 64 años con factores de riesgo, y mujeres embarazadas.

En la provincia de Salta, aproximadamente 300.000 personas necesitan vacunarse contra la gripe. Hasta la fecha, se ha alcanzado cerca del 75% de la cobertura de vacunación, un avance significativo pero que aún requiere esfuerzos adicionales para proteger a toda la población vulnerable.

El Director de Epidemiología también advirtió sobre los peligros de la automedicación, enfatizando que esta práctica no está indicada en ninguna situación. "A veces un medicamento que vos tomaste te hizo bien a vos, pero a mí no me va a hacer bien", explicó. Añadió que es fundamental consultar a un médico o a un servicio de salud antes de tomar cualquier medicamento, ya que la automedicación puede llevar a consecuencias no deseadas.

"Lo primero es la consulta al médico, la consulta al servicio de salud, para que nos den las pautas a seguir", concluyó García Campos, subrayando la importancia de recibir asesoramiento profesional en lugar de recurrir a información no verificada de internet o recomendaciones de personas no calificadas.