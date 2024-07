Ferias americanas: “Tenemos que trabajar para que más comercios quieran estar en la legalidad”

La presencia de ferias americanas en nuestra provincia vio su auge en este último tiempo, en el cual los salteños empezaron a optar más por mercaderías de precios bajos que la calidad de las mismas.

Así lo explicó a InformateSalta el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Gustavo Herrera, quien hizo hincapié en el impacto negativo que la competencia desleal de las ferias americanas generan en el comercio legal, sector registrado que paga sus impuestos y tasas ayudando así a que el sistema funcione, aportando a la educación, seguridad y salud.

Al no estar en regla la mercadería y no estar habilitados los comercios informales no pagan impuestos y cumplen con su deber, contrario al legal que tiene en cuenta lo derechos de los trabajadores, desde sus vacaciones, aguinaldo, vestimenta, horarios, entre otros beneficios.

“En la medida que la gente compre más en las ferias el sistema se va a ir derrumbando al no contribuir con estos impuestos, nos vamos ahogando entre nosotros” comentó Herrera.

Si bien las ferias siempre estuvieron presentes, la actual situación económica provoca que los salteños que vuelquen a comprar solo por precios no por lo que realmente quiere o por la calidad del producto, disminuyendo las ventas en el comercio registrado.

“Algo que vale un precio, en una feria está al 40% más barato dado que no pagan impuestos”.

Por este motivo, proponen desde el sector trabajar de manera articulada entre lo público y privado para generar beneficios o herramientas que llamen a los comercios a sumarse a la legalidad, desde la disminución de impuestos a la generación de créditos como los lanzados recientemente.

“Tenemos que trabajar para que más comercios quieran estar en la legalidad” finalizó.