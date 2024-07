Caso Loan: "Perdón por mentir, Codazzi nos amenazó", la declaración de Laudelina

A más de 30 días de la desaparición de Loan Peña, trascendió el contenido de la declaración que prestó Laudelina Peña, tía del pequeño de cinco años, en su segunda indagatoria que dio, en este caso desde el penal de Ezeiza, donde permanece investigada por la sustracción y posible ocultamiento de su sobrino.

El documento de 67 páginas contiene las cinco horas de relato que Laudelina dio ante la Justicia, acompañada por su nueva abogada, Mónica Chirivín. En lo trascendido, sobresale que la tía del niño reafirma las amenazas a ella como a su hija y cómo le habrían indicado lo que debía manifestar cuando dio su versión de los hechos por primera vez.

“Perdón por mentir en la primer declaración, no fue mi intención, fue del abogado Codazzi (su ex defensor); yo no tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado que vino a mi casa. Nos amenazó a mí y a mi hija”, manifestó en declaraciones que rescató Infobae. Según agregó Codazzi les mostró un video indicándole cómo debía hacer la declaración, “sino igual íbamos a quedar presas”.

Según agregó, aquel día de su primera declaración, cuando Codazzi la llevada a ella y a su hija a Corrientes, un hombre “gordo” subió al auto donde se movilizaban y “nos prometió una casa, moto y hasta auto, que él iba a arreglar todo”. También relató que, luego de dar declaración, les dieron $50.000.

Consultada sobre qué pudo pasar con Loan, la mujer incluyó a su marido entre las personas de las que sospecha: “Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, eran las tres personas mayores con las que estaba; yo me fui al alambrado, estoy segura que (Loan) estaba con ellos”.

Aquí hay un copilado de las frases más fuertes de su declaración