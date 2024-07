“Desbocado” y "opa”: el fuerte cruce entre los diputados Orozco y Villamayor

En la sesión que tuvo lugar en Diputados, el legislador Gustavo Orozco manifestó que el narcotráfico es transversal a muchos sectores desde la policía hasta la política, avizorando un futuro similar al Medellín de Pablo Escobar.

“La plata que sale de la droga ingresa a la política” dijo el diputado agregando que el narcotráfico se encuentra por encima de todas las instituciones interfiriendo incluso en las elecciones: “el que no trance con el narcotráfico va a perder las elecciones porque son los narcotraficantes los que están poniendo jueces, los que manejan la política y los que están en la policía”.

Hizo hincapié en la cantidad de droga que ingresa al país por Salta al limitar con Bolivia, siendo la vía aérea la más empleada, informó la web fmnoticias881.

Quien fue consultada por los dichos de Orozco, fue su par Socorro Villamayor, quien prefirió no sumarse a las declaraciones del diputado y dijo que no puede hablar de temas tan sensibles de una manera “desbocada”.

No tardó en llegar la respuesta de Orozco, quien se refirió a Villamayor como alguien que no reconoce lo que esta sucediendo: “entiendo que la desbocada es ella, no puede hacerse la ignorante, la opa”.

Finalizó diciendo que la legisladora no puede no hablar de temas importantes que están aconteciendo.