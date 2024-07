Juicio por Monges: "Eran amigos de mi hijo, le arreglaban la moto y lo mataron"

Durante la mañana de este jueves se dio inicio a la primer jornada del juicio contra Roberto Catalino Bejarano y sus hijos, Santiago Ismael y Roberto David por el delito de homicidio agravado por alevosía, por el número de intervinientes y por uso de arma de fuego, en grado de coautores en perjuicio de Darío Monges.

A su vez, Santiago Ismael y Roberto David Bejarano serán juzgado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautores.

Arnaldo Monge, papá de Darío desde las puertas del Tribunal Federal se expresó al respecto "Para mi es todo parte del poder que están interviniendo, hay personas que no están. Yo no entiendo que no estén nombrados".

Consideró que autoridades de Seguridad de la provincia, que forman parte de la cartera de gobierno el año en que Monge fue asesinado, debieran estar presentes en el Juicio. "Mi hijo estaba con ellos. No quiero dar nombres porque no sé bien".

En cuanto a los acusados, todos de una misma familia, aseguró que eran "amigos" a través de Multivisión "Le arreglaban la moto a mi hijo. No le encontrado nada a mi hijo a los que le encontraron es a los Bejarano . Eran amigos y lo mataron".

Consultado por la posibilidad de una "mejicaneada" Arnaldo dijo "Eso no sé como papá, pero le puedo decir que eran amigos. Darío trabajaba con los Moreno y trabajaba con el secretario de Justicia, no se daba tiempo. Lo mandaban de un lado para el otro".