Son de Cafayate, tuvieron mellizas y necesitan ayuda: "No puede moverse ni respirar bien"

Una joven pareja de 20 años llegó hace un mes al Hospital Materno Infantil de Salta Capital. Diez días después nacieron sus mellizas, Ariana y Briana, quienes actualmente tienen 20 días de vida.

Cuando todo parecía ser una bendición, la salud de Ariana empeoró. Tras ser examinada, el neurólogo habló con los padres y les explicó que es necesario realizarle unos análisis urgentes: "Actualmente ella no puede comer ni respirar bien. Me informaron que podría tener una lesión medular; no puede moverse", dijo angustiado Samuel a Con Criterio Salta.

"Me da pena, pero necesitamos ayuda. Con lo que puedan, ayúdennos. Estamos hace un mes en Salta Capital y el dinero se nos ha ido acabando poco a poco. No puedo dejar a mi pareja sola ni mucho menos a mi hija para ir a trabajar. Quiero regresar con mi familia completa", manifestó.

Briana se encuentra en buen estado de salud, pero necesitan pañales Huggies debido a una irritación y leche Vital 1. Quienes puedan ayudar pueden comunicarse con Samuel para hacer la entrega en persona al 3875573698.

ALIAS: HUEVO.CORCHO.FRANJA

NOMBRE: Samuel Moisés Suárez.

con información de Criterio Salta