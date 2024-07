Corta el pelo "a voluntad" en las plazas: “Más que un trabajo, lo veo como un arte”

En medio de tantas noticias pálidas y negativas, surgen aquellas donde los salteños son protagonistas por ser ejemplos de dedicación, de esfuerzo, de superación y del impulso que dan a sus metas. En este caso, se trata de un joven peluquero que, en la calle, hace sus cortes a los clientes que confían en sus tijeras.

Matías Gabriel Vaca es el nombre de este muchacho, oriundo de Tartagal, quien recorre distintos puntos llevando sus herramientas de peluquería, se posiciona en lugares públicos como plazas y espera por clientes que quieran no solo un corte, sino darle una mano para progresar.

En diálogo con el medio Mosconi TV, Matías rememoró que sus primeros pasos los dio en San Pedro, en Jujuy, donde con ánimo de su madre se animó a instalarse en una plaza y empezar a cortar el cabello. Con miedo a lo que pudiera pasar, terminó volviéndose viral.

“Fui a una placita, comencé con vergüenza, me grabaron los medios y me viralicé”, recordó como también la emoción que generó en su abuela el esmero que estaba dedicando para mejorar y progresar. Ahora está en Tartagal, donde en la plaza de esa ciudad también se dedica a la peluquería.

“Comencé hace tres años, esto lo veía como una salida laboral por la situación económica, poco a poco me adentré más en el rubro, me gustó y, más que un trabajo, lo veo como un arte”, compartió sus sensaciones, entendiendo que también lo toman como un ejemplo para otros chicos. “Mi mensaje es que no se rindan, sigan adelante, el camino es largo pero lo tienen que disfrutar”, expresó.

“Esto lo tomo como algo positivo, si otros pueden, ¿por qué no puedo yo? Se me dio, tengo el cariño de la gente”