Perdió la billetera y alguien hizo una compra millonario en una panadería

Nicolás, un joven trabajador de zona Sur de la ciudad de Salta, perdió su billetera el miércoles por la noche. Dentro de ella se encontraban documentos particulares, tarjetas de crédito, un poco de dinero de en efectivo y una carta de su novia Melisa, quien reside en Paraguay.

Se mostró desesperado en las redes luego de hacer la denuncia. "Quiero que me devuelvan la plata", expresó.

La situación fue denunciada a Visa cuando le llegó un correo electrónico que le informaba sobre un consumo de $600.000 realizado en una panadería-confitería, de la capital.

“Todavía no entiendo quién pudo gastar esa cantidad en pan, facturas o tortas. Ya están investigando el caso. Me cortaron las piernas. Con lo difícil que está la situación, me pasa esto. Y yo que me vivo cuidando en los gastos. No me compro ni una tortilla para ahorrar”, señaló el damnificado.

La entidad financiera ya tomó cartas en el asunto y ya bloqueó la tarjeta de crédito. “A quien le pueda pasar estas cosas, quiero decirle que denuncie inmediatamente la situación a los teléfonos de sus tarjetas, para que no ser víctimas del accionar de gente inescrupulosa”, concluyó el joven para El Tribuno.