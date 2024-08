Renuncia de Alberto Fernández a la conducción del PJ: "Nunca debió ser presidente del partido"

En medio de las repercusiones por la denuncia que hizo su ex pareja, Fabiola Yañez, acusándolo de ejercer violencia de género contra ella, el expresidente Alberto Fernández anunció su dimisión a la conducción del Partido Justicialista, cargo que ostentaba con una licencia actualmente.

Al respecto de su renuncia a la presidencia del PJ, InformateSalta estuvo conversando con el ex titular del partido en la provincia, Pablo Kosiner, quien no solo enfatizó en que Fernández no debería haber asumido la dirección del justicialismo, además apuntó a mejorar las políticas para actuar ante la violencia de género, crítica a la gestión del presidente Javier Milei.

Primeramente y sobre la denuncia contra el ex jefe de Estado, Kosiner tildó el caso de “bochornoso, inaceptable su actitud de violencia de género, muestra lo que sostuvimos cuando se lo nominó como candidato a presidente, que nunca estuvo en condiciones para serlo”, arremetió.

A esto ahondó en que, junto a los planteos que un presidente hubiese ejercido violencia de género, “esto implica no renunciar a las políticas públicas en contra de la violencia, la discriminación, para la protección de sectores vulnerables; no hacer como está haciendo Milei de vaciar estos programas”, le apuntó.

Ya sobre la renuncia de Fernández a conducir al justicialismo, Kosiner manifestó: “Yo creo que él nunca debió ser presidente del PJ, tendría que haber renunciado al otro día de terminar su mandato según mi criterio, nunca ejerció una presidencia que favorezca al partido a una nueva etapa, a un proceso de nuevos liderazgos, para renovar su relación con la sociedad”.

Consultado si con el alejamiento de Fernández el PJ debería adelantar sus elecciones internas programas para noviembre, Kosiner no lo consideró algo imperante. “Una elección hay que organizarla, además, a mí me preocupa la dinámica de trabajo del PJ, que surjan dirigentes nuevos para hacerse cargo de una nueva etapa”, indicó para concluir.

“El PJ ha sufrido un golpe muy importante, con la foto de Olivos, con la deficiente gestión de Alberto Fernández y ahora este tema”