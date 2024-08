Otra vez accidente en Corrientes y Florida: "Parece que iba con el celular"

Los siniestros viales en nuestra ciudad son noticia diaria, exceso de velocidad, no respeto a las normas, alcohol, entre otras cuestiones, son los motivos de la mayoría de ellos.

Durante esta mañana una camioneta fue impactada por un auto en la intersección de calle Florida y Corrientes. Ambos rodados eran guiados por hombres mayores.

Como consecuencia, resultaron dos mujeres lesionadas y trasladadas en ambulancia, que viajaban en el automóvil y serían de Uruguay.

El test de alcoholemia dio negativo pero podría haber sido una tragedia, ya que la camioneta quedó al borde del canal mientras que el auto casi impacta una casa de la esquina de dicha arteria.

El conductor de la camioneta declaró sobre lo ocurrido. "Venía por Corrientes y cuando estaba terminando de trasponer, apareció el auto, el hombre parece que iba con un celular, no me vio y me chocó el costado, a pesar de que yo tengo prioridad de paso, siempre paso por acá".

La propietaria de la vivienda en la que el auto quedó a metros de embestir y casi arriba de la vereda habló con Multivisión "Hace 15 años pedimos un lomo de burro, lo hicieron pro suerte y bajó el indice. Pero el cartel que dice 'usted no tiene prioridad de paso' tendría que ponerlo del otro lado, porque cuando viene la gente del Este que va al Sur, no va ver el cartel, nosotros somos gente que si no nos ponen un cartel no hacemos caso.

"Pido a la municipalidad que a ese cartel lo pongan al frente y que poden el árbol y se visualice el cartel y vamos a impedir que suceda esto, hubo dos chicas que se accidentaron, las llevaron en ambulancia, las tuvimos que socorrer nosotros. Estaba golpeada en la cabeza, son de Uruguay".