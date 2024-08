Siguen las denuncias contra una madre que habría estafado a egresados: “Que devuelva todo”

Desde hace algunos días surgió primero a través de medios de General Mosconi, la estafa que habrían sufrido alumnos de la Escuela de Comercio Juan XXIII de parte de madres designadas como tesoreras de todas las actividades que los alumnos venían desarrollando para recaudar dinero para pagar la tarjeta para su cena de fin de curso, la cual tiene un costo de $200.000.

Presentación de la promoción con venta de bebidas, pago de entradas y otras actividades fueron diagramadas por estas mamás, en particular una a la que todos señalan de nombre Mara y que incluso ya fue denunciada ante la justica por una madre.

La acusación detalla que esta mamá se habría quedado con el dinero recaudado, habiendo abonado solo la tarjeta de cena de unos cuantos, cuando ella con lo recaudado debiera haber ido pagando cuotas de 20 mil por cada alumno.

Desde los estudios de Mosconi TV color, dos mamás explicaron la situación y aseguraron que solo 6 alumnos tienen pagada la cena.

"Esto inició en Mayo, los padres pagaron la primer cuota que era 20 mil pesos, una seña. Trabajaron después, para algunos les pagó, que son 14, pero esa plata le dimos los padres. No salió de la venta. Después se trabajó para junio y julio, el 31 de julio se tenía que ir a cancelar, hasta el 31 era 200 mil la tarjeta, nunca llegó a cancelar".

En las últimas horas, ambas mamás aparte de presentarse por citación al Juzgado, tras la denuncia policial, consultaron en la empresa que les brindaría la cena y confirmaron que no pagó los 20 mil pesos que le dimos los papás a manera de seña. "Hay 6 chicos no más que tienen pagada la tarjeta, porque los padres fueron a pagar. No te hace la cena por 6 chicos".

Todo salió a la luz en el acto de la Jura de la Bandera

Una de las mamás contó cómo se enteraron de la situación. "Fuimos al juramento de la Bandera y fue el señor Vaca (fotógrafo) , mamás quisieron pagar el cuadro y le dijo que no estaba enterado, o sea que ella fue a sacarle presupuesto al señor Vaca y nunca volvió, ya le había sacado plata a los papás, $20 mil salía, algunos le entregaron $10 mil. Los 400 mil que dice que hay es de la recaudación que hacía trabajar a los chicos, ella quería estar en todos los eventos".

Acusó que se llevó gaseosas y hamburguesa a su casa cuando no se vendían, como ocurrió en la Expo, donde trabajaron varios días.

Aseguran que la transferencia de los papás iba a una cuenta de su hijo, también egresado.

La mamá que denunció explicó más detalles. "Yo tenia una notificación y me presenté. La denuncié el domingo. Ella le dio la plata a algunos papás y no a la totalidad. Que devuelva todo. No queremos que se involucre más esta señora. Vamos a tratar de buscar los medios para que cada chico tenga su cena, para los tres cursos sería".

"Nos quedan 4 meses para trabajar. Que devuelva toda la plata" cerró una de las mamás de la que se calculó más de 400 mil pesos.