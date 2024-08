Acusan a mujer wichí de retirar a su hija del hospital de Santa Victoria Este para que la sane un "pastor"

Un nuevo caso de desnutrición dentro de las comunidades wichís llega a la opinión pública, luego de que una madre tomara la determinación de sacar del hospital de Santa Victoria Este a su hija para llevarla a un curandero en Bolivia. Atentos a esta acción es que autoridades del nosocomio denunciaron el hecho y la mujer, junto a su pequeña son buscadas.

Según se conoció la mujer viajó con su hija hasta Fortín D’Orbigny, localidad boliviana cercana a la triple frontera que involucra, en el departamento Yacuiba para que la atendiera un pastor evangélico y la sanara.

La nena padece de desnutrición crónica y pertenece a una comunidad del pueblo Wichí de Santa Victoria Este, localidad del departamento Rivadavia, en la zona de la triple frontera que comparten Argentina, Bolivia y Paraguay.

Ayer, desde el Ministerio de Salud Pública de Salta se afirmó que no se podía dar más información sobre el caso, dado que la situación se encontraba “judicializada”. Además se conoció que la mujer buscada ya sufrió la pérdida de dos hijos por la misma causa.

Frente a un fenómeno de judicialización de situaciones como esta, Salta/12 conversó con la docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Norma Naharro quien remarcó que esta acción tomada por la madre Wichi no es exclusiva de estas comunidades.

“Si a ese viaje (el que hizo la mujer con su hija a Bolivia) lo hubiese hecho una persona de otra clase social podría darse el lujo de no abandonar el tratamiento y hacer el viaje y no se la castigaría. No veo que se castigue nadie que venga a la Virgen”, reflexionó Naharro.