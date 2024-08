Más del 60% de los menores de 4 años crece en condiciones precarias

Un informe alarmante revela las precarias condiciones en las que viven millones de niños y niñas en Argentina: más del 60% de los menores de 4 años crecen en condiciones habitacionales precarias, con escaso acceso a educación y salud.

El informe titulado "Primera Infancia en Argentina: Un análisis multidimensional de desafíos y oportunidades" es un análisis multidimensional del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral y fue presentado en el marco del Día de la Niñez. El trabajo elaborado por la Magíster María Sol González, investigadora y becaria doctoral del CONICET en el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad, se basa en datos recientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) de UNICEF y pone en evidencia los desafíos críticos que enfrenta la niñez en áreas fundamentales como la educación, la salud y el hábitat.

Principales conclusiones del informe

Educación: un derecho postergado La Ley Nacional de Educación garantiza el acceso universal a la educación inicial para todos los niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años de edad. Sin embargo, el informe revela que más de un tercio de los niños entre 3 y 4 años nunca asistió a un establecimiento educativo formal, exponiendo una grave brecha en la preparación para etapas educativas posteriores. Esta situación afecta especialmente a los sectores más vulnerables, donde el acceso a la educación de calidad sigue siendo un privilegio y no un derecho. Salud: un sistema colapsado El acceso a servicios de salud es otro de los grandes desafíos. Según el informe, la mitad de los niños de entre 0 y 4 años en Argentina depende exclusivamente del sector público para su atención médica, careciendo de obra social o cobertura privada.

Este dato se agrava con el hecho de que casi 7 de cada 10 niños no realizaron controles oftalmológicos, y la mitad no recibió atención odontológica en el último año. Estas cifras reflejan un sistema de salud insuficiente para atender las necesidades básicas de la primera infancia. Condiciones habitacionales: un entorno adverso Las condiciones de vivienda en las que crecen los niños en Argentina son preocupantes. Casi 3 de cada 10 niños viven en hogares con materiales precarios en techos o pisos, y 2 de cada 10 lo hacen en condiciones de hacinamiento. El informe destaca que más del 60% de los niños no tienen acceso a alguno de los servicios básicos como agua, gas o desagües cloacales, lo que compromete su salud y desarrollo integral.

Un llamado a la acción

El Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad remarcó que los datos presentados son "un llamado urgente a la acción para las autoridades y la sociedad en su conjunto. Invertir en la primera infancia es la estrategia más eficiente para garantizar un futuro próspero para el país". Sin embargo, "esta inversión debe traducirse en políticas públicas efectivas y en la implementación de programas que aborden de manera integral las múltiples carencias que afectan a la niñez en Argentina".