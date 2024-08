Ebrio al volante derribó un cesto de basura comunitario en Floresta, adujo fallas mecánicas

En la noche del domingo, alrededor de las 20 horas, vecinos de V° Floresta se vieron sorprendidos por el impacto de una camioneta en los cestos de basura comunitarios en la intersección de Francisco Zenteno y Hermenegildo Diez.

El cesto impactado quedó totalmente destruido, la basura desparramada y ahora buscan que el conductor irresponsable, que manejaba con 1,19 de alcohol en sangre, constatado por personal de tránsito, reponga lo dañado. Además denunciaron, sería policía de la provincia de Salta.

Mirta Arias, vecina de V° Floresta contó que el hecho podría haber sido mucho más grave. "Ahí fue solo un cesto de basura. En este lugar transitan muchos vehículos a exceso de velocidad pero en el horario que sucedió baja toda la gente a dejar la basura en esos cestos, podría haber sido grave".

La vecina aseguró que bajó con exceso de velocidad y le dio de lleno a los cestos, que incluso un vecino luego del siniestro contó que venía de cuadras atrás a gran velocidad. "Lo vine a socorrer, abrí la puerta y el señor no sabía que le había pasado. No quería que llamemos a la policía. Después vino otra señora a ayudarlo también, llegó la policía y la policía lo estaba protegiendo al señor, el test de alcoholemia se hizo tres horas después.

Otro vecino denunció que la policía no quiso brindarle los datos para radicar la denuncia. "Los cuatro policías ni la comisario de la comisaría Cuarta me quisieron dar los datos. Se hacía el zonzo, vino otro patrullero que también lo defendía, llamé al 911 y le dije me podés mandar la Vial, no llegó nunca".

Los vecinos piden algún reductor de velocidad ya que es permanente el paso de vehículo que superan las máximas y exponen sus vidas a diario.